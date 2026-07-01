На Телецком озере перевернулся паром с автомобилями

На Телецком озере в республике Алтай перевернулся паром с автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
«В акватории Телецкого озера вблизи водопада Чоодор произошло опрокидывание парома, следовавшего по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш», — говорится в сообщении.
Отмечается, что капитан смог выбраться самостоятельно, других пассажиров на борту не было.
До этого на Телецком озере в республике Алтай столкнулись две моторные лодки.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из водителей был госпитализирован с травмами, а второй прошел медицинское освидетельствование.
Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства по безопасности эксплуатации маломерных судов. Другие подробности аварии на воде неизвестны.
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