На Телецком озере перевернулся паром с автомобилями

ТАСС: грузовой паром с машинами опрокинулся рядом с водопадом Чоодор

На Телецком озере в республике Алтай перевернулся паром с автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«В акватории Телецкого озера вблизи водопада Чоодор произошло опрокидывание парома, следовавшего по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитан смог выбраться самостоятельно, других пассажиров на борту не было.

До этого на Телецком озере в республике Алтай столкнулись две моторные лодки.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из водителей был госпитализирован с травмами, а второй прошел медицинское освидетельствование.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства по безопасности эксплуатации маломерных судов. Другие подробности аварии на воде неизвестны.

В середине июня 2025 года два катера столкнулись на реке Волге в Саратовской области.

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