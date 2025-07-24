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Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере

На Алтае на Телецком озере столкнулись две лодки, один мужчина госпитализирован
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На Телецком озере в республике Алтай столкнулись две моторные лодки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один из водителей был госпитализирован с травмами, а второй прошел медицинское освидетельствование.

В настоящее время Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства по безопасности эксплуатации маломерных судов. Другие подробности аварии на воде пока неизвестны.

Чуть больше недели назад в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай. В момент столкновения на борту трамвая находились два пассажира. В результате происшествия травмы получил водитель гидроцикла — его госпитализировали. Пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.

В середине июня два катера столкнулись на реке Волге в Саратовской области. Инцидент произошел вечером рядом с автомобильным мостом Саратов — Энгельс. В результате происшествия катера получили повреждения, но никто из находившихся на борту людей не пострадал. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

Ранее лодка с двумя пожилыми людьми попала под баржу и затонула в Новосибирске.

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