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Контейнеровоз с опасными химикатами затонул у берегов Индии

В Индии объявили тревогу из-за затонувшего контейнеровоза с химикатами
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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

У берегов индийского штата Керала в водах Аравийского моря потерпел крушение контейнеровоз MSC ELSA 3, следовавший под флагом Либерии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Береговой охраны Индии.

Судно ушло под воду в 38 морских милях от порта Кочи после того, как один из трюмов начал стремительно заполняться водой, что привело к его полной потере остойчивости и опрокидыванию. На борту было 640 контейнеров, включая 13 с опасными веществами и 12 — с карбидом кальция. Помимо этого, в топливных танках судна перевозилось свыше 84 тонн дизеля и около 367 тонн мазута, что создает серьезную угрозу экологического бедствия. Индийские власти не исключают возможность разлива нефтепродуктов.

По информации Береговой охраны, в ответ на инцидент активировали специальный экологический протокол и объявили тревогу. Спасательные и экологические службы ведут мониторинг ситуации с воздуха, используя самолеты, оснащенные системой обнаружения нефтяных пятен. Сейчас визуальных признаков утечки топлива не зафиксировано, но наблюдение продолжается.

Индийское управление по борьбе со стихийными бедствиями предупредило местных жителей о необходимости соблюдать осторожность. Им рекомендовано не приближаться к предметам, которые могут быть частью затонувшего судна и оказаться на берегу в результате приливов.

По данным местных СМИ, судно начало крениться еще накануне, а к утру воскресенья полностью перевернулось. Все 24 моряка были спасены — 21 человек поднят на борт спасателей Береговой охраны, трое доставлены на корабль индийских ВМС Sujata. Известно, что капитаном судна является гражданин России, а в состав экипажа входили филиппинцы, украинцы и гражданин Грузии.

Контейнеровоз MSC ELSA 3 построили в 1997 году. Его длина составляла 184 метра, ширина — 25,3 метра. В момент аварии судно следовало из международного порта Вижинджам в сторону Кочи.

Ранее в Госдуме заявили о трагической ситуации на Байкале.

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