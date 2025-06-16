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В российском регионе столкнулись два катера

СК начал проверку после столкновения катеров в Саратовской области
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Два катера столкнулись на реке Волге в Саратовской области, Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

«По факту столкновения катеров проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 15 июня рядом с автомобильным мостом Саратов — Энгельс. Отмечается, что в результате происшествия катера получили повреждения, но никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В мае сообщалось о случае в Египте, где у причала в Хургаде столкнулись два курортных катера. В результате инцидента на одном из кораблей взорвался баллон, из-за чего вспыхнул пожар. Судно почти полностью выгорело. Находившийся на нем мужчина получил легкие ссадины.

В апреле в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. Под следствие попали 19-летний водитель катера и предприниматель, который организовал прогулку на воде.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз с опасными химикатами затонул у берегов Индии.

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