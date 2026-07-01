Верховный суд после «дела Долиной» утвердил подходы к оспариванию сделок с жильем

Верховный суд установил единые подходы по делам об оспаривании сделок с жильем

Президиум Верховного суда (ВС) России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. Об этом сообщает ТАСС.

В обзор включены правовые позиции суда по рассмотрению споров, когда одна из сторон утверждает, что заключила сделку под влиянием мошенников, как это было в деле о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.

Краснов подчеркнул, что обзор и другие подобные действия должны помочь сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому: чтобы гражданин, столкнувшись с правовой проблемой, мог понимать, на что ему опираться.

Председатель ВС подчеркнул, что к этой работе необходимо подходить творчески, но максимально ответственно. Он вспомнил слова писателя Антона Чехова: «Краткость — сестра таланта».

Краснов подчеркнул, что разъяснения суда должны быть емкими, «без лишней «воды», чтобы их было удобнее читать и применять на практике, чтобы их мог понять обычный гражданин, желающий разобраться в вопросе.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи 180 млн рублей перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и была вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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