Россиянам рассказали, как безопасно купить квартиру у пожилого человека

Юрист Шефер: при покупке квартиры у пожилого нужно указать ее реальную цену в договоре

При покупке квартиры у пожилого человека нужно в первую очередь указать ее реальную стоимость в договоре. Это позволит вернуть полную стоимость недвижимости, если сделка будет оспорена в суде, рассказал «Газете.Ru» основатель юридической компании «Списать Кредиты РФ» Александр Шефер.

По его словам, кейс Ларисы Долиной создал беспрецедентную ситуацию на рынке недвижимости: покупатели стали опасаться приобретать жилье на вторичном рынке, особенно если продавцом является пожилой человек.

«В России сформировалась обширная судебная практика, сформированная так называемым «эффектом Долиной». Ряд продавцов, зачастую преклонного возраста, начали оспаривать сделки купли-продажи недвижимости, объясняя это тем, что совершали их в состоянии заблуждения или находясь под давлением мошенников. Поскольку пожилые люди относятся к социально незащищенной группе населения, суды вставали на их сторону. Как итог — добросовестные покупатели теряли не только приобретенные квартиры, но и деньги. Все это повлекло за собой утрату доверия к недвижимости на вторичном рынке», — отметил Шефер.

По его словам, помимо реальной цены жилья в договоре, все денежные расчеты лучше проводить безналичным способом — через банковский перевод или аккредитив. Это не только обезопасит деньги, но и подтвердит добросовестность покупателя, сказал Шефер.

Он добавил, что, если продавцом является пожилой человек, в обязательном порядке следует запросить у него справки из ПНД и наркологии: эти документы подтвердят дееспособность продавца.

Шефер сказал, что все документы по сделке должны быть проверены и заверены нотариусом, это будет явным подтверждением того, что продавец действует по собственной воле, на него не оказывается давление.

Юрист призвал узнать у собственника причину продажи недвижимости и где продавец будет жить после сделки. Это позволит оценить, понимает ли пожилой человек последствия продажи жилья, считает Шефер. Более того, в последнее время участились случаи, когда условием для покупки недвижимости становится переезд бывшего владельца и его регистрация в новой квартире, рассказал юрист.

Он рекомендовал вести видеофиксацию всех действий продавца и покупателя в рамках сделки с недвижимостью.

По словам Шефера, еще один вариант защиты — оформление титульного страхования: это позволит компенсировать понесенные затраты от страховой компании. Единственный нюанс — следует внимательно изучить условия договора страхования, сказал юрист.

«Минимизировать риски, связанные с покупкой недвижимости у пожилого человека, способно привлечение квалифицированных юристов или риелторов. Специалисты проведут тщательную проверку объекта недвижимости, своевременно выявят возможные проблемы и помогут провести сделку максимально быстро и безопасно», — заключил Шефер.

Ранее Верховный суд вынес решение по делу Долиной.