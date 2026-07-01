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Пожарные локализовали пожар на электроподстанции в Люберцах

МЧС: возгорание на электроподстанции в Люберцах локализовано на 25 кв. м
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Пожарные локализовали возгорание на электроподстанции в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожар локализован на площади 25 кв. метров», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, добавили в МЧС.

До этого «Мособлпожспас» сообщил, что в округе Люберцы в результате аварии возник пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Объявлен повышенный ранг пожара. В результате аварии некоторые районы остались без электричества. Электроснабжения в том числе нет в поселке Томилино и части Дзержинского.

Накануне возгорание произошло в консульском отделе посольства Израиля в Москве. Его причина неизвестна, пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар в банном комплексе Siberia.

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