В поликлинике на востоке Москвы объявили эвакуацию

В московском районе Новокосино эвакуировали поликилинику. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Эвакуация была объявлена в медучреждении на Салтыковской улице. Пациенты и врачи выведены из здания. Причины выясняются.

Очевидец рассказал, что он шел на прием к врачу, когда по громкоговорителю объявили, чтобы все срочно вышли на улицу.

11 июня в Санкт-Петербурге в течение дня эвакуировали как минимум 12 поликлиник. Причиной стали сообщения о минировании медучреждений. Сначала сообщалось, что пациентов и персонал эвакуировали из трех поликлиник, расположенных по адресам: проспект Пархоменко (детская поликлиника №11), 2-й Муринский (городская поликлиника №14), а также Басков переулок, 38.

16 июня в Воронеже и Нововоронеже приостановили проведение основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за непосредственной угрозы атаки беспилотников. В правительстве Воронежской области указали, что детей отправили в укрытие. Уточняется, что после отмены тревоги дети вернутся в аудитории, где им предложат оценить самочувствие и возможность продолжать экзамен.

Ранее в Забайкалье загорелся детский лагерь «Чемпион».