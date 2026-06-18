На Украине пропали без вести 502 наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

Уточняется, что украинская сторона официально объявила пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях заявили родственники наемников, которые потеряли с ними связь.

До этого колумбийский наемник ВСУ Уильям Андрес Гальего Ороско смог пообщаться со своими родными. Телемост, благодаря которому родители военнослужащего узнали, что он жив, организовала съемочная группа корреспондента RT Дона Кортера.

17 мая взятый в плен российскими военнослужащими группировки войск «Север» колумбийский наемник ВСУ Андрес Гальего Ороско рассказал, как происходила вербовка жителей Боготы. Он заявил, что с вербовщиком он познакомился на подработке в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах украинской армии в качестве повара. Работу он пообещал только в тылу без участия в боевых действиях. По словам колумбийца, вербовщик назывался Смитом.

Ранее выяснилось, как колумбийские наемники добираются до Украины.