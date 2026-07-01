«Пробка» из судов в Волго-Каспийском канале выросла почти вдвое

Число судов, скопившихся в очереди на выход из портов Астраханской области, выросло почти в два раза. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, 57 уже оформленных судов ждут выхода в море, еще 27 — входа в канал. Некоторые, по словам их собственников, остаются в очереди неделями, вплоть до целого месяца.

Глава астраханского порта временно перестал допускать суда к выходу в море из-за их скопления на участке с 80-го по 106-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала. Причиной проблем стала аварийная ситуация на участке ВКМСК между 155-м и 170-м километрами, где уровень воды опустился до критически низкого.

По данным SHOT, выпуск судов обещали возобновить «после улучшения обстановки», но сроки не обозначены даже приблизительно.

Судовладельцы несут многомиллионные убытки, утверждается в посте. Во-первых, из-за небольшой глубины канала (около 3,4 м) суда не могут взять на борт весь возможный груз — на некоторых недогруз достигает 2 тыс. тонн. Во-вторых, во время вынужденного простоя тратится топливо.

О 15-километровой «пробке» из судов в ВКМСК стало известно еще 19 июня. Тогда очереди на заход с моря ожидали 40 судов, выхода в обратном направлении — 35. Два судна сели на мель. В сообщении говорилось, что владельцам некоторых бортов из-за этого простоя грозит разорение.

В тот же день пресс-служба Росморречфлота подтвердила остановку судоходства в ВКМСК из-за низкого уровня воды. В сообщении ведомства утверждалось, что движение судов будет возобновлено через трое суток.

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