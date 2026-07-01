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Климатолог ответил, ждать ли засухи в Москве из-за летних волн жары

Климатолог Семенов: в Москве не стоит ждать засухи из-за летних волн жары
Станислав Красильников/РИА Новости

В Москве не ожидается засуха даже на фоне летних волн жары. Об этом «Москве 24» заявил директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, такие волны блокируют антициклоны на неделю и более. При этом они слабо предсказуемы как в образовании, так и в разрушении. Однако пока засуха не прогнозируется. Климатолог отметил, что ее удастся избежать даже при развитии блокирующего антициклона в августе, если такие погодные условия сохранятся.

Семенов добавил, что в предстоящие выходные, 4 и 5 июля, ожидаются дожди, которые смогут насытить почву влагой. На фоне этого высокая температура будет ощущаться легче.

«Субтропический гребень – это обычный антициклон, то есть высокое давление. Ему характерна погода, когда солнце светит ярко и приходит жара. В целом такие условия – обычная погодная изменчивость для нашего региона, ничего необычного не происходит», – добавил он.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до 30°C 1–2 июля. При этом, по словам Поздняковой, сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в российской столице не ожидается.

Ранее москвичам раскрыли, какая погода будет в июле.

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