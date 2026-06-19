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Общество

Росморречфлот подтвердил остановку движения судов по Волго-Каспийскому каналу

На участке Волго-Каспийского канала на три дня приостановили движение судов
Марк Редькин/РИА Новости

Судоходное движение на участке 151-155 километров Волго-Каспийского канала приостановлено на три дня. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Движение судов в период с 00:00 19.06.2026 по 00:00 22.06.2026 для проведения аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на данном участке морского судоходного канала ведутся активные дноуглубительные работы. Уточняется, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

В Росморречфлоте добавили, что об открытии канала объявят дополнительно, но не позднее 00:00 22 июня.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в Астраханской области на Волго-Каспийском морском канале образовалась 15-километровая «пробка» из судов. По информации канала, причиной затора стало резкое падение уровня воды. Так, на отдельных участках проходная осадка снизилась с проектных 4,5 метра до 3,2–3,7 метра, из-за чего крупнотоннажные суда не могут пройти по фарватеру.

SHOT отмечает, что из-за сложившейся ситуации некоторые суда простаивают на одном и том же месте почти месяц. В настоящий момент, по данным Telegram-канала, в «пробке» застряло 75 судов — 40 на заходе с моря и еще 35 в обратном направлении, два судна сели на мель.

Ранее у берегов Махачкалы сняли с мели иранский танкер.

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