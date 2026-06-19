«Пробка» из 75 судов образовалась в Волго-Каспийском канале

В Астраханской области на Волго-Каспийском морском судоходном канале образовалась 15-километровая «пробка» из судов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, причиной затора стало резкое падение уровня воды. Так, на отдельных участках проходная осадка снизилась с проектных 4,5 метров до 3,2–3,7 метров, из-за чего крупнотоннажные суда не могут пройти по фарватеру.

SHOT отмечает, что из-за сложившейся ситуации некоторые суда простаивают на одном и том же месте почти месяц. Из-за этого некоторые владельцы сухогрузов могут остаться без средств в ближайшее время, так как ежедневная аренда судна составляет от $7000 до $18000 (от 513 тыс. до 1,4 млн рублей), уточняют журналисты.

В настоящий момент, по данным Telegram-канала, в «пробке» застряло 75 судов — 40 на заходе с моря и еще 35 в обратном направлении, два судна сели на мель.

В феврале этого года грузовое судно «Сфера» село на мель в акватории Финского залива. Инцидент произошел в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека.

Ранее у берегов Махачкалы сняли с мели иранский танкер.