Стало известно состояние спутницы бизнесмена Ермолаева после взрыва в Монако

BFMTV: жизнь пострадавшей при взрыве в Монако женщины еще находится под угрозой

Женщина, пострадавшая после взрыва, произошедшего в Монако 29 июня, все еще находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Жизнь спутницы украинского олигарха… все еще находится под угрозой по состоянию на... 1 июля», — сообщили медики.

По данным телеканала, женщине ампутировали обе ноги, которые сильно пострадали при взрыве.

Отмечается, что злоумышленник, который установил и активизировад взрывное устройство, до сих пор находится в розыске.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально стало известно о трех пострадавших, в числе которых Ермолаев. Однако позже Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у олигарха Ермолаева на Украине отжимали бизнес.