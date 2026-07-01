Житель Курской области рассказал о принуждении россиян говорить на украинском языке

ТАСС: курянин рассказал о принуждении россиян говорить по-украински в плену

Освобожденный житель Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, рассказал в беседе с ТАСС, что россиян насильно принуждали говорить на украинском языке.

По его словам, противник морально давил на жителей Курской области, внушая, что они не нужны своей стране.

«Морально, психологически воздействовали. Говорили не забывать, где ты находишься», — рассказал собеседник агентства.

До этого глава региона Александр Хинштейн сообщил, что мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, содержались в колониях вместе с уголовниками и постоянно подвергались насилию.

Губернатор обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, заявив о намерении установить судьбу остальных пропавших курян. На данный момент сведений о нахождении других жителей области на Украине пока нет.

27 июня Россия вернула из украинского плена пять жителей Курской области и двух человек из других регионов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой.