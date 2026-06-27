«Вопрос закрыт». Украина отдала России гражданских, захваченных ВСУ в Курской области

Россия вернула из украинского плена пять жителей Курской области и двух человек из других регионов. Омбудсмен Яна Лантратова назвала «закрытым» вопрос по возвращению курян, похищенных ВСУ. Однако судьба 320 человек по-прежнему остается неизвестной, заявил губернатор Александр Хинштейн. Пока с территории Украины удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пять жителей Курской области и еще два человека из других российских регионов вернулись домой из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Сегодня [27 июня] возвращены гражданские: семь человек в Россию и семь — на Украину <…> Вместе с курянами на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов. Россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной», — отметила она.

Как подчеркнула омбудсмен, вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области «закрыт».

Лантратова рассказала, что обменялась с представителями Украины списками пропавших без вести для верификации и поиска. Кроме того, возобновлена работа по воссоединению семей и возвращению мирных жителей, началась работа по документам для подтверждение трудового стажа и справок, которые сейчас невозможно получить через обычные каналы.

«Выстраиваем каналы связи, чтобы люди могли звонить родным, передавать письма и посылки. Главный результат этой работы — люди с обеих сторон получают возможность вернуться домой и связаться с близкими»,

— добавила она.

При этом Лантратова обратила внимание, что в общении с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом нет «бюрократических проволочек», при необходимости они связываются через смс или звонки. Она заверила, что вопросы решаются оперативно — ответы от украинской стороны порой можно получить за один-два дня.

Лантратова поблагодарила за содействие президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, а также все профильные службы, представителей Белоруссии и украинского коллегу.

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Кто вернулся из плена?

В Курскую область вернулись четверо мужчин и одна женщина — Роман, Михаил, Сергей, Максим и Елена. Все они оказались на территории Украины в результате вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года.

Роман вместе с братом на автомобиле попали под обстрел по дороге в село Замостье, поделилась Лантратова. В результате брат погиб, а сам мужчина был ранен в ногу, о чем успел сообщить родным по телефону. Связь прервалась и больше о его судьбе ничего не было известно.

Строителя Михаила украинские военные захватили в селе Ольговка. Впоследствии Международный Комитет Красного Креста передал родственникам Романа и Михаила письма, в которых сообщалось, что мужчины в плену.

Сергей, строитель из села Любимовка, был захвачен ВСУ во дворе собственного дома. По словам Лантратовой, родственники мужчины только в январе 2026 года узнали, что он жив. Сергей записал видеообращение, в котором сообщил, что он удерживается на Украине.

Механизатор Максим также был захвачен в Любимовке во время вторжения украинских войск. А жительница Суджи Елена в день исчезновения вышла из квартиры и не вернулась, все это время ее ждал сын, отметила Лантратова.

«Каждое такое возвращение — это огромное счастье для родных, которые жили в тревоге и неизвестности. Мы продолжим делать все возможное, чтобы наши граждане возвращались домой», — добавила она.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что возращение этой группы людей, захваченных ВСУ в 2024 году, в значительной степени, заслуга Лантратовой.

«Мы ждем их в Курске! Окажем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, поможем с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат»,

— заверил он.

Хинштейн обратил внимание, что украинская сторона умалчивала о том, что эти граждане находятся на ее территории. «Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так», — подчеркнул глава региона.

При этом судьба 320 человек по-прежнему остается неизвестной , заявил Хинштейн. Пока с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой, уточнил губернатор.

5 июня Хинштейн в беседе с ТАСС сообщил, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 507 жителей региона, из них 446 человек находились в реестре лиц, утративших связь с родственниками.

Информации о еще двух гражданах, возвращенных в Россию вместе с пятью курянами, в настоящее время нет.

Накануне Россия и Украина вновь обменялись военнопленными, в результате которого на родину вернулись 160 российских военнослужащих. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.