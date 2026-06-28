Хинштейн рассказал о пытках над освобожденными курянами

Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву «Z» на руке», — написал он.

Губернатор обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, заявив о намерении установить судьбу остальных пропавших курян. На данный момент сведений о нахождении других жителей области на Украине пока нет.

Этой ночью Хинштейн сообщил, что пять мирных жителей, освобожденных из плена, прибыли в Курск. Речь идет о людях, которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) увезли из Курской области во время вторжения в регион в 2024 году.

27 июня Россия вернула из украинского плена пять жителей Курской области и двух человек из других регионов. Омбудсмен Яна Лантратова назвала «закрытым» вопрос по возвращению курян, похищенных ВСУ. Однако судьба 320 человек по-прежнему остается неизвестной, заявил губернатор Александр Хинштейн. Пока с территории Украины удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн рассказал о курянах, чья судьба остается неизвестной после вторжения ВСУ.