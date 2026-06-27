Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и Минобороны РФ помогли многодетному отцу, ветерану спецоперации, вернуться домой к семье. Об этом омбудсмен написала в мессенджере «Макс».

Владислав получил ранение в зоне боевых действий, в связи с чем позже его состояние здоровья стало ухудшаться. Тем временем у мужчины родился третий ребенок, и дома его помощи ждали жена и дети.

К аппарату омбудсмена обратилась супруга Владислава Надежда. Она попросила помочь уволить мужа с военной службы по семейным обстоятельствам. Был направлен запрос в Минобороны России. В итоге бойца отправили в отставку.

26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье. Лантратова объявила о планах провести новый гуманитарный обмен в скором времени. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее список из тысячи российских военнопленных передали Украине.