В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Крыму и Севастополе

Минэнерго: энергоснабжение в Крыму и Севастополе могут восстановить к концу дня

Энергоснабжение в Крыму и Севастополе ориентировочно восстановят к концу текущего дня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

«По мере стабилизации ситуации и ввода в работу восстановленного оборудования объемы ограничений будут последовательно сокращаться. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — к концу дня, если позволит оперативная обстановка», — заявили в ведомстве.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о введении временных ограничений электроснабжения. По словам чиновника, эти меры нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что энергетическая инфраструктура республики получила повреждения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов уточнил, что они будут проводиться точечно и по необходимости.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.