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Общество

Жителей Севастополя предупредили о временных ограничениях электроснабжения

Развожаев: в Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей о введении временных ограничений электроснабжения.

«Эта мера вынужденная», — написал он.

По словам главы города, ограничения нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Развожаев призвал граждан с пониманием отнестись к ограничениям и по возможности отключить мощные электроприборы для снижения нагрузки.

25 июня глава республики Сергей Аксенов заявил, что энергетическая инфраструктура Крыма получила повреждения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов уточнил, что отключения будут проводиться точечно и по необходимости.

До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе задействовали авиацию при отражении атаки украинских беспилотников. По его словам, военные, авиация, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы минувшей ночью и утром отразили две атаки ВСУ.

Ранее в Севастополе вернули свет в большинство домов.

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