Туриста, пропавшего при сплаве в Красноярском крае, нашли мертвым вслед за его супругой

В Красноярском крае нашли мертвым второго туриста, пропавшего при сплаве

В Красноярском крае вслед за его супругой обнаружили мертвым мужчину, пропавшего при сплаве по реке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Тело туриста нашли в реке Агул неподалеку от места, где была найдена его супруга. На месте работают правоохранительные органы.

До этого в заломе реки Агул нашли тело женщины. Обстоятельства гибели туристки устанавливают следователи.

Семейная пара туристов отправилась сплавляться по реке Агул и перестала выходить на связь 20 июня. Поначалу сотрудникам экстренных служб удалось найти лишь разбросанные вещи и лодки супругов. В поисках пропавших спасатели обследовали 58 км береговой линии и около 40 тыс. кв. м акватории с помощью эхолота.

Ранее в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке.