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Общество

В Красноярском крае пропавшую во время сплава туристку нашли мертвой

В Красноярском крае нашли тело туристки, пропавшей во время сплава
Pixabay

Тело женщины обнаружено в заломе реки Агул. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

Обстоятельства гибели туристки устанавливают следователи. Женщина и ее муж отправились сплавляться по реке Агул еще 20 июня и не вернулись.

В поисках пропавших спасатели обследовали 58 км береговой линии и около 40 тыс. кв. м акватории с помощью эхолота, но не обнаружили туристов. 29 июня удалось найти разбросанные вещи и лодки супругов. Поиски мужчины продолжаются.

До этого женщину унесло течением во время заплыва на сапбордах в Челябинской области. Во время заплыва женщина не удержалась на доске, ударилась веслом о камни, перевернулась и оказалась в воде. В результате сильное течение быстро ее унесло. К поискам подключились спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда и другие экстренные службы.

Ранее кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде.

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