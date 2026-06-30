Под Красноярском начали повторные поиски семейной пары, пропавшей во время сплава

Спасатели отправятся на повторные поиски людей, которые пропали во время сплава по реке Агул под Красноярском. Об этом сообщает во «ВКонтакте» местное учреждение «Спасатель».

В посте говорится, что 20 июня туристы должны были отправиться в путь от деревни Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе до города Канска. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

До этого стало известно, что речь идет о супругах 43 и 45 лет. Они перестали выходить на связь. Спасатели уже обследовали 58 км береговой линии и около 40 тыс. кв. м акватории с помощью эхолота, но не обнаружили туристов.

Однако им удалось найти разбросанные вещи и лодки супругов. Пропавшие работали в логистической компании. Они сплавлялись по реке Агул на двух лодках. Во второй находились их вещи.

Ранее охранник частной фермы угрожал расстрелять туристов на сапах под Астраханью.