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Общество

Под Красноярском начали повторные поиски семейной пары, пропавшей во время сплава

Под Красноярском возобновили поиски туристов, пропавших во время сплава
Варвара Гертье/РИА Новости

Спасатели отправятся на повторные поиски людей, которые пропали во время сплава по реке Агул под Красноярском. Об этом сообщает во «ВКонтакте» местное учреждение «Спасатель».

В посте говорится, что 20 июня туристы должны были отправиться в путь от деревни Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе до города Канска. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

До этого стало известно, что речь идет о супругах 43 и 45 лет. Они перестали выходить на связь. Спасатели уже обследовали 58 км береговой линии и около 40 тыс. кв. м акватории с помощью эхолота, но не обнаружили туристов.

Однако им удалось найти разбросанные вещи и лодки супругов. Пропавшие работали в логистической компании. Они сплавлялись по реке Агул на двух лодках. Во второй находились их вещи.

Ранее охранник частной фермы угрожал расстрелять туристов на сапах под Астраханью.

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