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Общество

В Петербурге эвакуировали беременных пациенток из роддома

В Петербурге эвакуировали беременных пациенток и матерей с детьми из роддома №10
Shutterstock

В Красносельском районе Санкт-Петербурга эвакуировали беременных пациенток, матерей с младенцами из роддома №10. Такой же мере подверглись пациенты Николаевской больницы в Петергофе, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

«Перинатальный центр эвакуирован со всеми беременными, мамами и малышами», — заявил один из них.

По его словам, речь идет о не учебной эвакуации, ее причины неизвестны. Здание также покинули сотрудники центра.

11 июня в Санкт-Петербурге эвакуировали как минимум 12 поликлиник. Сообщения об их минировании стали поступать днем. Сначала сообщалось, что пациентов и персонал эвакуировали из трех медучреждений.

9 июня в Петербурге эвакуировали четыре районных суда. Решения были приняты в связи с поступлением анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Суды приостановили работу, а их персонал и посетителей вывели на улицу.

Ранее в Петербурге эвакуировали четыре музея из-за сообщений о минировании.

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