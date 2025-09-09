На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге эвакуировали четыре музея из-за сообщений о минировании

В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и еще три музея из-за сообщений о минировании
true
true
true
close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители эвакуировали посетителей четырех музеев Петербурга — Эрмитажа, Музея Фаберже, Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке и Мемориального музея-лицея в Царском Селе — из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщил Северо-западный округ Росгвардии.

Отмечается, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев.

10 июля поликлинику в Луганске эвакуировали из-за анонимного письма о минировании. Главный врач медучреждения получил электронное письмо о том, что в здании находится бомба с треххлористым фосфором. После этого медики связались с оперативными службами, которые организовали эвакуацию сотрудников учреждения и пациентов.

5 июля Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в центре Москвы эвакуировали здание приемной администрации президента. Причиной послужила угроза минирования.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами