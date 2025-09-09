В Петербурге эвакуировали четыре музея из-за сообщений о минировании

В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и еще три музея из-за сообщений о минировании

Правоохранители эвакуировали посетителей четырех музеев Петербурга — Эрмитажа, Музея Фаберже, Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке и Мемориального музея-лицея в Царском Селе — из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщил Северо-западный округ Росгвардии.

Отмечается, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев.

10 июля поликлинику в Луганске эвакуировали из-за анонимного письма о минировании. Главный врач медучреждения получил электронное письмо о том, что в здании находится бомба с треххлористым фосфором. После этого медики связались с оперативными службами, которые организовали эвакуацию сотрудников учреждения и пациентов.

5 июля Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в центре Москвы эвакуировали здание приемной администрации президента. Причиной послужила угроза минирования.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.