В Петербурге эвакуировали четыре районных суда

Четыре районных суда Петербурга эвакуировали из-за сообщений о взрывчатке

В Санкт-Петербурге эвакуировали Смольнинский, Московский, Петроградский и Кронштадтский районные суды. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, решения были приняты в связи с поступлением анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Суды приостановили работу, а их персонал и посетителей вывели на улицу.

В настоящее время помещения судов проверяются сотрудниками правоохранительных органов. Сроки возобновления их работы не уточняются.

До этого адвокат Ирина Баханович, которая находилась в Смольнинском районном суде во время эвакуации, рассказала, что к зданию приехали сотрудники Росгвардии. При этом посетителям не объяснили причину подобных мер.

В мае в аэропорту Уфы объявили эвакуацию из-за звонка о минировании воздушной гавани. Здание аэропорта покинули все посетители, на месте велись поисковые работы.

Ранее в Череповце молодого человека осудили за 26 ложных сообщений о терактах.