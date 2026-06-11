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Общество

В Петербурге эвакуировали больше десяти поликлиник

78.ru: как минимум 12 поликлиник эвакуировали в Петербурге
Кадр из видео/Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге за последние несколько часов эвакуировали как минимум 12 поликлиник. Об этом сообщает петербургский новостной портал 78.ru.

«На сайте оставили [сообщение], что якобы заминировали нас. Должны были на операцию пригласить и вывели нас, в итоге операцию отменили», – рассказала журналистам одна из пациенток.

Сообщения об минировании поликлиник в Петербурге стали поступать сегодня днем. Сначала сообщалось, что пациентов и персонал эвакуировали из трех медучреждений, расположенных по адресам: проспект Пархоменко (детская поликлиника №11), 2-й Муринский (городская поликлиника №14), а также Басков переулок, 38.

По словам очевидцев, эвакуация началась в 14:00. Людей вывели на улицу.

Позднее, как пишет 78.ru, специалисты проверили здание поликлиники в Басковом переулке. Угроза не подтвердилась, людей запустили внутрь здания.

9 июня в Петербурге эвакуировали четыре районных суда. Решения были приняты в связи с поступлением анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве. Суды приостановили работу, а их персонал и посетителей вывели на улицу.

Ранее в Череповце молодого человека осудили за 26 ложных сообщений о терактах.

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