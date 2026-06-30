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Общество

Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Экс-министра обороны РФ Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище
Юрий Кочетков/РИА Новости

Бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Похороны прошли во вторник, 30 июня. У могилы Иванова установили венки, которые на церемонию прощания направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также ряд государственных ведомств и структур.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова, назвав его человеком, преданным России. В обращении к родным и близким покойного глава государства отметил, что знания, опыт и энергия экс-министра всегда были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в возрасте 73 лет. О причинах смерти не сообщается. Иванов возглавлял Министерство обороны с 2001 по 2007 год. В 2008 году он стал вице-премьером, а с 2011 по 2016 год руководил администрацией президента. С 2012 года Иванов был постоянным членом Совета безопасности России вплоть до 2026 года. В феврале этого года президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее Белоусов рассказал о работе Сергея Иванова на посту главы Минобороны.

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