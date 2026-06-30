На Украине заявили о задержании бывшего министра энергетики региона России

В СБУ заявили о задержании в Киеве бывшего министра энергетики Крыма Колобова

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего министра топлива и энергетики Республики Крым Сергея Колобова. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По его информации, до 2014 года задержанный был депутатом и председателем Республиканского комитета Крыма по топливу, энергетике и инновационной политике Верховной рады Крыма. С марта по июнь 2014 года Колобов занимал пост министра топлива и энергетики региона.

Как отмечает издание, в украинскую столицу мужчина приехал для решения личных дел. Там ему сообщили о подозрении в государственной измене. Суд отправил экс-министра под стражу без права внесения залога.

23 июня военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.

О возможной подготовке Киева к более масштабным действиям ранее говорил и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Украина может готовить крупную десантную операцию в Крыму. Эксперт назвал подобные планы Киева масштабной провокацией, подчеркнув, что на этом фоне Вооруженным силам России необходимо укреплять побережье полуострова.

Ранее на Украине против депутата Верховной рады завели дело о госизмене.