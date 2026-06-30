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Общество

Экс-замглавы челябинского миндортранса осудили за коррупцию и превышение полномочий

Суд приговорил экс-замглавы челябинского миндортранса Харченко к четырем годам
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему первому заместителю главы министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий. Об этом сообщает Ura.ru.

«По совокупности преступлений назначить Харченко наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии строгого режима. Также назначить ему штраф в размере четырехкратной суммы взятки», — сказала судья Анна Шмелева.

Харченко арестовали в декабре прошлого года. Ему предъявили обвинения в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше.

По местам жительства и работы чиновника были проведены обыски. СМИ утверждали, что Харченко был членом дорожной ОПГ, в которой он был ответственным за заключение госконтрактов с подрядными организациями. Лидером выступал гендиректор «Уралдорстроя» Нвер Колозян.

Ранее в Ираке арестовали десятки политиков по делу о коррупции в министерстве нефти.

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