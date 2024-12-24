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Замглавы челябинского миндортранса оказался членом дорожной ОПГ

У замглавы челябинского миндортранса провели обыски из-за участия в дорожной ОПГ
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Shutterstock

В Челябинской области у первого замглавы министра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко решили провести обыски на работе и дома. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

«В рабочем кабинете Харченко провели обыски. Самого первого замминистра не было на рабочем месте. Вероятно, из-за обысков по его месту жительства в закрытом поселке «Саммит», — рассказал Ura.ru источник.

По предварительным данным, Харченко оказался членом дорожной ОПГ, в которой он был ответственным за заключение госконтрактов с подрядными организациями. Лидером выступал гендиректор «Уралдорстроя» Нвер Колозян.

До этого астраханский депутат рассказал соседям, как выгнать автомобилистов-нарушителей с парковки.

«Выкручиваете золотники, и спортмассовое мероприятие обеспечено. Это не будет считаться хулиганством», — написал в домовом чате Андрей Нестеров.

По словам депутата, некоторые автовладельцы припарковывают автомобиль таким образом, что жильцы дома не могут выехать. При этом были случаи, когда машина скорой помощи и пожарный автомобиль не могли проехать, потому что проезды были заблокированы

Ранее депутаты предложили увеличить себе штрафы.

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