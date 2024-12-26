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Первого замглавы челябинского миндортранса арестовали

Суд арестовал первого замглавы челябинского миндортранса Станислава Харченко
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Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. Об этом сообщает Ura.ru.

Чиновник будет содержаться под стражей два месяца — до 25 февраля 2025 года.

Утром 24 декабря сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту его жительства и работы были проведены обыски. В тот день заместитель министра не вышел на работу.

25 декабря ему предъявили обвинения в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из эпизодов связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Харченко не признал своей вины.

До этого в Воронежской области задержали начальника отдела в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Ребенка по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей.

Ранее экс-чиновник мэрии Кемерова получил срок за откаты при покупке автобусов.

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