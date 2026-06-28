В Ираке арестовали десятки политиков по делу о коррупции в министерстве нефти

INA: в Ираке задержаны более 40 чиновников и депутатов по обвинению в коррупции

Более 40 высокопоставленных чиновников и депутатов Ирака задержаны силами безопасности по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поводом для задержания стали показания замминистра нефти Аднана аль-Джумайли, которого задержали в мае по тому же обвинению.

По данным источников, с попавших под подозрение парламентариев была снята депутатская неприкосновенность.

Агентство отмечает, что в данный момент были арестованы 47 представителей власти Ирака в Багдаде, а также и в провинциях страны. В правительстве обещают, что «позже будут объявлены новые имена, связанные с делом о коррупции в министерствах нефти и электроэнергии ».

До этого сообщалось, что бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорена к семи годам лишения свободы по делу о коррупции после того, как суд признал ее виновной в получении дорогостоящих подарков в обмен на оказание услуг и содействие в решении различных вопросов.

Ранее в Грузии заявили о победе над коррупцией во власти.