Прощание с экс-министром обороны Ивановым прошло с воинскими почестями

Прощание с Сергеем Ивановым прошло с государственными и воинскими почестями

Церемония прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым прошла с государственными и воинскими почестями. Об этом пишет РИА Новости.

В прощальной церемонии, которая прошла в Центральной клинической больнице (ЦКБ), участвовал расчет Почетного караула и военный оркестр.

«Процессию сопровождают представители всех трех видов Вооруженных сил — сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. В ходе церемонии прощания у гроба выставляются часовые», — говорится в материале.

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым. Как рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, глава государства возложил цветы к гробу и кратко пообщался с родственниками покойного.

27 июня Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова, назвав его человеком, преданным России. В обращении к родным и близким покойного глава государства отметил, что знания, опыт и энергия экс-министра всегда были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в возрасте 73 лет. О причинах смерти не сообщается. Иванов возглавлял Министерство обороны с 2001 по 2007 год. В 2008 году он стал вице-премьером, а с 2011 по 2016 год руководил администрацией президента. С 2012 года Иванов был постоянным членом Совета безопасности России вплоть до 2026 года. В феврале этого года президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее Лавров рассказал, что связывало его с экс-министром обороны Ивановым.