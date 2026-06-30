Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как рассказал представитель Кремля, глава государства возложил цветы к гробу и кратко пообщался с родственниками покойного. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице.

27 июня Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова, назвав его человеком, преданным России. В обращении к родным и близким покойного глава государства отметил, что знания, опыт и энергия экс-министра всегда были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в возрасте 73 лет. О причинах смерти не сообщается. Иванов возглавлял Министерство обороны с 2001 по 2007 год. В 2008 году он стал вице-премьером, а с 2011 по 2016 год руководил администрацией президента. С 2012 года Иванов был постоянным членом Совета безопасности России вплоть до 2026 года. В феврале этого года президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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