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Общество

В Монако назвали причину взрыва у площади де Мюлен

Правительство Монако: теракт произошел из-за посылки с взрывным устройством
Manon Cruz/Reuters

Теракт в Монако произошел в результате взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества на своей странице в соцсети X.

По данным властей, мощный взрыв прогремел недалеко от площади де Мюлен. Взрывное устройство было спрятано в посылке. В результате взрыва пострадали три человека — двое взрослых и один ребенок, уточнили в правительстве.

Госминистр княжества Кристоф Мирман заявлял, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Мирман отметил, что это первый подобный случай в истории княжества.

Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. На записях с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди, после чего скрылся пешком. Власти активировали «красный план», который применяется в случае чрезвычайных ситуаций для координации работы экстренных служб. По данным СМИ, пострадавшие, вероятно, являются членами семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева. Сам олигарх и его жена находятся в критическом состоянии, их ребенок-подросток — в тяжелом, но стабильном.

Ранее в Мадриде произошел взрыв в небоскребе.

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