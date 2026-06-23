В Мадриде произошел взрыв в небоскребе

В деловом районе Мадрида в Испании произошел взрыв в одном из небоскребов. Об этом РИА Новости сообщил представитель испанской национальной полиции.

«Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших», — сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что взрыв произошел в башне энергетической компании Moeve, входящей в деловой комплекс в районе Чамартин.

Телерадиокомпания RTVE сообщила, что после взрыва на 25-м этаже небоскреба начался пожар. По данным журналистов, огонь разгорелся в техническом помещении. В настоящее время возгорание уже локализовано. Медики оказали помощь двум людям из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине-прохожей — из-за приступа тревоги.

18 июня пожар произошел на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае. По данным пресс-службы правительства города, пострадавших не было. Возгорание оперативно локализовали.

Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе.