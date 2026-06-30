Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в Якутии

В якутском Мирном самолет после посадки выкатился за взлетную полосу

Пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в городе Мирном республики Саха (Якутия). Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

«Самолет S7 выкатился за взлетную полосу в Якутии», — говорится в сообщении.

По его информации, воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Мирный. После приземления борт не смог остановиться и уехал в траву.

Во время инцидента в самолете находились шесть членов экипажа и 173 пассажира, никто не пострадал, отмечает канал.

В марте самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В результате происшествия стюардессу вместе с креслом выбросило из кабины на взлетно-посадочную полосу на более чем 100 метров. Несмотря на многочисленные переломы, женщина выжила.

Ранее в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2.