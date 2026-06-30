Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу в Якутии

В якутском Мирном самолет после посадки выкатился за взлетную полосу
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в городе Мирном республики Саха (Якутия). Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

«Самолет S7 выкатился за взлетную полосу в Якутии», — говорится в сообщении.

По его информации, воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Мирный. После приземления борт не смог остановиться и уехал в траву.

Во время инцидента в самолете находились шесть членов экипажа и 173 пассажира, никто не пострадал, отмечает канал.

В марте самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. В результате происшествия стюардессу вместе с креслом выбросило из кабины на взлетно-посадочную полосу на более чем 100 метров. Несмотря на многочисленные переломы, женщина выжила.

Ранее в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!