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Общество

В РФ хотят разрешить покупать оружие только через 10 лет с момента получения гражданства

Миронов внесет в ГД проект об ограничении права на покупку оружия для мигрантов
Александр Кондратюк/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет в Госдуму проект закона, который предполагает введение запрета на приобретение огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия для иностранцев, получивших гражданство РФ менее 20 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Документом также предлагается запретить продавать перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие лицам, имеющим гражданство РФ менее 10 лет.

При этом исключить из этого правила хотят жителей новых регионов и участников боевых действий на Украине.

Агентству депутат заявил, что некоторые мигранты после получения гражданства РФ не хотят идти в армию и принимать участие в военном конфликте, однако покупают оружие для самообороны. При этом для Миронова остается непонятным вопрос, зачем мигрантам понадобилось оружие.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов в 5-12 раз.

Ранее депутат раскрыл смысл закона о защите россиян от скороговорок в рекламе.

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