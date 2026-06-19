Депутат раскрыл смысл закона о защите россиян от скороговорок в рекламе

Законопроект о новых требованиях к громоздким дисклеймерам, которые выглядят либо как скороговорка, либо как сообщение очень мелким шрифтом, избавит россиян от лишнего информационного шума. Такие уточнения будут выглядеть просто как ссылка на сайт с подробной информацией, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что поправки предлагается внести в ФЗ «О рекламе». Теперь вместо длинных списков регистрационных данных, условий конкурсов, ОГРН и прочей информации, которая является обязательной к размещению, предлагается просто указывать ссылку на сайт со всеми данными, пояснил депутат. Он подчеркнул, что это логично, так как россияне в основном на сайтах и знакомятся с информацией о товарах.

«Мы не сокращаем объём обязательной информации для потребителей, а меняем формат её предоставления», – подчеркнул Немкин. – Законопроект позволяет снизить информационный шум, сохранив все гарантии прозрачности и ответственности рекламодателей».

Напомним, о внесении документа в Госдуму сообщалось 17 июня. Поправки затрагивают рекламу товаров при дистанционной продаже, конкурсов, акций и основанных на риске игр и пари. Авторы инициативы в комментарии «Газете.Ru» подчеркнули, что законопроект не сокращает объем обязательной информации для потребителей, а лишь меняет формат её доведения. Если указанный в рекламе сайт, страница или QR-код окажутся недоступными либо не будут содержать необходимых сведений, такая реклама может быть признана недостоверной со всеми предусмотренными законом последствиями.

Ранее стало известно, что блогеры в России не смогут рекламировать электронику без нужного образования.