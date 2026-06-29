Россиянин забил коллегу во время пьяной ссоры в Татарстане

В Татарстане мужчина забил коллегу во время пьяной ссоры

В Татарстане 42-летнего мужчину обвинили в том, что он забил 55-летнего коллегу во время пьяной ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 июня в квартире на улице Кайманова в городе Нижнекамске. По версии следствия, пьяный мужчина набросился на коллегу по работе и избил его во время конфликта. В результате пострадавший не выжил.

Предполагаемому преступнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого пьяная россиянка палкой проломила голову сожителю. Спасти мужчину не удалось. Нападавшую задержали, в отношении сельчанки было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы.

Ранее петербуржец забил двух женщин после застолья.