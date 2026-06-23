Петербуржец забил двух женщин после застолья

В Петербурге мужчина поссорился с подругами и расправился с ними

В Петербурге мужчина забил двух женщин после застолья в квартире на улице Асафьева, спасти пострадавших не удалось. Об том сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Асафьева, мужчина во время ссоры напал на двух подруг. Он жестоко избил женщин, одну пострадавшую без признаков жизни нашли в квартире, вторую госпитализировали, но спасти ее врачи не смогли.

Нападавшего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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