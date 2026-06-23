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Общество

Петербуржец забил двух женщин после застолья

В Петербурге мужчина поссорился с подругами и расправился с ними
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Петербурге мужчина забил двух женщин после застолья в квартире на улице Асафьева, спасти пострадавших не удалось. Об том сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Асафьева, мужчина во время ссоры напал на двух подруг. Он жестоко избил женщин, одну пострадавшую без признаков жизни нашли в квартире, вторую госпитализировали, но спасти ее врачи не смогли.

Нападавшего задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Кубани осудили мужчину, который пытался забить мать топором. Пьяный сын повздорил с матерью, конфликт на бытовой почве перерос в рукоприкладство. Мужчина схватился за топор и нанес родительнице удар прямо в голову. Довести задуманное до конца нападавший не смог благодаря тому, что его матери вовремя оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее россиянка забила знакомого штыком от лопаты во время ссоры.

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