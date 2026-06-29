Синоптик опроверг прогноз 40-градусной жары в Москве

Синоптик Голубев: в Москве не будет жары под +40°C, как в Европе

Жары под +40°C, как в Европе, в Москве на данный момент не ожидается. Об этом заявил глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с РИА Новости.

Он объяснил, что аномальная жара накрыла европейские страны, в том числе, в силу особенностей циркуляции атмосферы.

«Европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут. Так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», — сказал синоптик.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что экстремальная жара, накрывшая Европу, «дотянется краем» до Центральной России. В том числе в ближайшее время она придет в Москву и Подмосковье. Так, в первые дни июля температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Так, 1 июля, в Москве днем ожидается от +28°C до +30°C, а в Подмосковье — +25 — 30°C. В четверг дневная температура в Московском регионе поднимется до + 31°C. Ближайшие дни будут солнечными, а спадать жара начнет только к концу рабочей недели.

Ранее в Калининградской области десятки жителей обратились за помощью из-за теплового удара.