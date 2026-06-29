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Экстремальная жара из Европы «дотянется» до Москвы

Гидрометцентр: принесший жару в Европу субтропический гребень дотянется до РФ
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Экстремальная жара, накрывшая Европу, «дотянется краем» до Центральной России. В том числе в ближайшее время она придет в Москву и Подмосковье, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Субтропический гребень, принесший экстремальную жару в европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей Центральной России», — сказал собеседник агентства.

В первые дни июля температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Так, 1 июля, в Москве днем ожидается от +28°C до +30°C, а в Подмосковье — +25 — 30°C. В четверг дневная температура в Московском регионе поднимется до + 31°C. Ближайшие дни будут солнечными, а спадать жара начнет только к концу рабочей недели.

До этого во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

На севере Испании был был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.

Ранее активисты переименовали станции в метро Лондона из-за жары.

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