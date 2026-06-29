Десятки жителей Калининградской области получили тепловой удар

В Калининградской области 40 человек обратились к врачам скорой помощи из-за аномальной жары, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«В Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Статистика вызовов скорой помощи: с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом «тепловой удар», — сказано в сообщении.

Однако, как уточнило в ведомстве РИА Новости, что это данные только от службы скорой помощи. Также люди шли за помощью в медпункты, поликлиники и больницы, потому реальное количество обращений с тепловыми ударами больше.

До этого Гидрометцентре РФ рассказали, что экстремальная жара, накрывшая Европу, «дотянется краем» до Центральной России. В том числе в ближайшее время она придет в Москву и Подмосковье. Так, в первые дни июля температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Так, 1 июля, в Москве днем ожидается от +28°C до +30°C, а в Подмосковье — +25 — 30°C. В четверг дневная температура в Московском регионе поднимется до + 31°C. Ближайшие дни будут солнечными, а спадать жара начнет только к концу рабочей недели.

Ранее россиянам назвали первые опасные признаки теплового удара.