В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

29 июня в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны за семь часов, в период с 07:00 до 14:00 мск, сбили над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей 96 украинских беспилотников.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее глава Минтранса рассказал, когда ожидается запуск биометрии в аэропортах.