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Армия

В Минобороны рассказали о последних беспилотниках, сбитых над территорией России

Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили над Россией 96 украинских беспилотников
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов, в период с 07:00 до 14:00 мск, сбили над территорией России 96 украинских беспилотников. Об этом сообщаетп ресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, за указанный период российские военные уничтожили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым.

Кроме того, средства ПВО ликвидировали БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в течение суток ликвидировали 415 беспилотников и 12 авиабомб Вооруженных сил Украины.

29 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с российскими военкорами заявил, что ситуация, связанная с защитой регионов страны от атак украинских беспилотных летательных аппаратов, меняется каждые два–три месяца. Кроме того, для борьбы с БПЛА ВСУ в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками.

Ранее Путин потребовал свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.

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