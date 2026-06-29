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Общество

В Белоруссии установлен абсолютный температурный рекорд

В Белоруссии установлен новый температурный рекорд в 40,4°C
Максим Блинов/РИА Новости

В Белоруссии впервые за всю историю метеонаблюдений температура воздуха превысила 40°C. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации центра, абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в Пинске в период с 14:00 до 14:20 (время совпадает с московским) — столбики термометров поднялись до отметки плюс +40,4°C. Уточняется, что предыдущий максимум был установлен 8 августа 2010 года в Гомеле, когда температура достигла +38,9°C.

До этого в Белоруссии объявили красный уровень опасности в связи с аномальной жарой.

Экстремальная жара, накрывшая Европу, затронет и центральные регионы России, в том числе Москву и Подмосковье. По данным Гидрометцентра РФ, субтропический гребень, принесший аномальное тепло в европейские страны, доберется до Центральной России. В первые дни июля температура воздуха в Московском регионе может превысить 30°C.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать пика жары на будущей неделе.

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