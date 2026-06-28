Москвичам рассказали, когда ждать пика жары на будущей неделе

В Москве и Подмосковье 2 июля температура может подняться до +32°C

В Москве и Подмосковье температура на будущей неделе может подняться до +32°C. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, с понедельника, 29 июня, жара в Московском регионе начнет усиливаться. В начале недели синоптики ожидают температуру до +24°C. Во вторник в столице ожидается +26…28°C, а в Московской области — +24...29°C. На следующий день столбики термометров могут подняться до +30°C, а в четверг — +32°C. Осадков в регионе не ожидается, прогнозируется переменная облачность со слабым ветром.

До этого экстремальную жару зафиксировали в Калининградской области. Температура на солнце в городе Светлогорск на побережье Балтийского моря достигла +52°C. Спасаясь от жары, местные жители устремились к воде. Они заполнили пляжи города.

В Европе тоже установилась аномальная жара. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.

Ранее россиянам дали советы, что пить в жару, если надоел айс-латте.