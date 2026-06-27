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В Белоруссии объявлен красный уровень опасности из-за жары

В Белоруссии из-за жары объявили красный уровень опасности на ближайшие два дня
Marianna Ianovska/Shutterstock/FOTODOM

На ближайшие два дня в Белоруссии объявлен красный уровень опасности. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам, в воскресенье, 28 июня, в республике будет малооблачно и преимущественно без осадков. При этом ночью местами на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди, вероятны грозы. Столбики термометров покажут ночью 14–20 °C, в дневное время — от +28 °C по северо-востоку до +38 °C по западу.

В понедельник, 29 июня, днем на большей части территории Белоруссии максимальная температура воздуха составит 35–39 °C, местами 30–34 °C.

Также 27 июня власти Венгрии на фоне жары ввели в стране максимальный уровень опасности. В метро, на вокзалах и площадях Будапешта бесплатно раздают питьевую воду, муниципальные общественные пространства предоставили жителям свободный доступ в кондиционируемые помещения.

Государственным учреждениям рекомендовано временно перевести сотрудников на удаленную работу, а физически тяжелые задачи перенести на утренние и вечерние часы, а также сократить рабочий день.

Ранее в ФРГ зарегистрировали абсолютный температурный рекорд.

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